V hudi prometni nesreči umrla brat in sestra, voznik ne bi smel biti za volanom (FOTO)

Na Pančevski poti pri Beogradu se je zgodila nesreča, v kateri so življenje izgubili voznik Goran R. ter brat in sestra Svetlana P. in Slobodan T. Goran, ki je nesrečo povzročil, je imel po pisanju Kurirja od avgusta letos do aprila naslednjega leta prepoved vožnje. V ponedeljek okoli 21. ure se je s fiatom multiplo zaletel v steber ulične razsvetljave. V zadnjih 10 letih je storil okoli 60 prometnih prekrškov, avtomobil, s katerim je storil zadnjega v svojem življenju, pa ni bil njegov.

Fiat je bil po trčenju popolnoma zmečkan, v njem pa so našli polno steklenic alkoholnih pijač ...