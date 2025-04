V hudi prometni nesreči umrl slovenski misijonar Danilo (FOTO)

Spletni portal Don Bosko Slovenija je sporočil žalostno novico, da je v 74. letu starosti umrl salezijanec duhovnik in misijonar Danilo Lisjak. Portal piše, da je Lisjak umrl v prometni nesreči, ki se je zgodila v Ugandi, natančneje v bližini misijonarske postojanke Gulu.

Lisjak je od leta 1986 deloval kot misijonar v Ruandi, Kongu, Ugandi in Burundiju, piše omenjeni portal. Dodaja, da je pokojni posredoval v reševanju ljudi, še posebej pri reševanju otrok. 1600 ljudem je pomagal v Ruandi in 300 v Kongu, ki so bežali pred lavo vulkana.

