V hudi prometni nesreči v Veliki Gorici ugasnilo življenje mladega nogometaša

V prometni nesreči, ki se je zgodila v petek okoli 23.50 v hrvaški Veliki Gorici je ugasnilo življenje komaj 22-letnega voznika, so v soboto sporočili zagrebški policisti. Mladenič je vozil osebni avtomobil Ford zagrebških registrskih oznak po vzhodnem pasu Ulice Slavka Kolara v smeri severa. Ob prihodu v križišče vožnje ni prilagodil razmeram na cestišču, vozilo je zaneslo in trčilo v semafor ter pristalo na mehkem terenu. Umrl je na kraju nesreče, 21-letni sopotnik iz vozila pa je bil huje poškodovan, piše portal Index.

Mladi nogometaš

Po poročanju Nogometnega kluba Mraclin je v nesreči umrl njihov nogometaš Petar Bartolić. »Dragi prijatelji, velika žalost ... sinoči je v nesreči umrl naš igralec, naš dragi Pero ... Izven igrišča, včasih samozavesten, a vedno pripravljen na šale in nasmehe ... a zato na igrišču hiter, prodoren, odličen dribling ... igralec, ki je naše navijače spravil do delirija v sekundi ... Družini in prijateljem želimo veliko moči! Pero počival v miru.... Vse nogometne aktivnosti ta konec tedna so odpovedane ...,« so zapisali v klubu.

Petar je prve nogometne korake v klubu naredil leta 2012. Igral je v mlajših kategorijah do leta 2016, ko je odšel v Nogometni klub Kurilovec. Nato je kariero nadaljeval pri Hrvaškem dragovoljcu. Poleti 2019 se je vrnil v matični kluuv Mraclin, kjer je igral v ekipi, ki je leta 2020 osvojila eno od tamkajšnih regijskih lig. Naslednjo sezono in pol je igral za novosadski Dinamo Hidrel.

Petar se je na predvečer letošnjih zimskih priprav vrnil tja, kjer je začel kariero. Pred dobrima dvema tednoma, 20. januarja, je s klubom podpisal novo pogodbo, piše Cityportal.