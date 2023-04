V hudi prometni nesreči sta umrla oče in 16-letni sin

Dve osebi sta umrli v hudi prometni nesreči, ki se je sinoči zgodila v BiH, v kraju Sandići v Brcih, piše Klix.ba

Tiskovna predstavnica policije Brčko je povedala, da so jim prometno nesrečo prijavili ob 19.25. Policisti so takoj po prijavi odšli na kraj in ugotovili, da gre za osebno vozilo znamke Audi, ki je trčilo v betonski steber in da sta umrli dve osebi, rojeni leta 1975 in 2007.

»Pod nadzorom dežurne tožilke okrožnega tožilstva Brčko, ki je odšla na kraj dogodka, potekajo aktivnosti za ugotavljanje vseh okoliščin, v katerih se je zgodila prometna nesreča.« Več podrobnosti znanih po obdukcija. Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobil Klix.ba, naj bi umrla oče in sin.