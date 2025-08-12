V hudi prometni nesreči pri sosedih udeleženih pet vozil, voznik avtomobila umrl (FOTO)

Na avtocesti A3 se je v noči na torek pripetila huda prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih pet avtomobilov in cisterna, en udeleženec je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, še štirje so ranjeni. Prepeljali so jih v zagrebško bolnišnico, stopnja njihovih poškodb pa še ni znana. Po podatkih hrvaških medijev je umrl voznik v avtomobilu z zagrebškimi registrskimi oznakami, niti med drugimi udeleženimi pa po za zdaj znanih informacijah ni Slovencev.

Nesreča se je zgodila ob 3.20 pri kraju Rugvica, ko je cisterna bosanskih registrskih oznak trčila v avto znamke BMW, ki je stal na odstavnem pasu. Cisterna se je od silnega trka prevrnila in prebila ograjo, ki razmejuje avtocesto. Za las se je trku v cisterno izognil osebni avto nemških registrskih oznak, ni pa imel te sreče voznik volva iz Zagreba. Ogled kraja nesreče po štirih urah še vedno ni bil končan, ves ta čas je bila avtocesta v smeri proti Zagrebu tudi zaprta, zato so nastali zastoji.

Policisti vzrok za nesrečo ugotavljajo, več bo jasnega po tem, ko se bodo pogovorili z voznikom cisterne, ki je bil v nesreči prav tako ranjen. Hrvaški mediji ugibajo, da je morda zaspal za volanom ali ga je nenadoma obšla slabost.

Cisterna se je po trku prevrnila. FOTO: Josip Mikacic/pixsell