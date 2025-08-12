PRED ZAGREBOM

V hudi prometni nesreči pri sosedih udeleženih pet vozil, voznik avtomobila umrl (FOTO)

Cisterna je trčila v avto na odstavnem pasu, se prevrnila in prebila ograjo na avtocesti.
Fotografija: Voznik volva je umrl. FOTO: Josip Mikacic/pixsell
Odpri galerijo
Voznik volva je umrl. FOTO: Josip Mikacic/pixsell

B. K. P.
12.08.2025 ob 09:48
12.08.2025 ob 10:06
B. K. P.
12.08.2025 ob 09:48
12.08.2025 ob 10:06

Poslušajte

Čas branja: 1:31 min.

Na avtocesti A3 se je v noči na torek pripetila huda prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih pet avtomobilov in cisterna, en udeleženec je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, še štirje so ranjeni. Prepeljali so jih v zagrebško bolnišnico, stopnja njihovih poškodb pa še ni znana. Po podatkih hrvaških medijev je umrl voznik v avtomobilu z zagrebškimi registrskimi oznakami, niti med drugimi udeleženimi pa po za zdaj znanih informacijah ni Slovencev.

Nesreča se je zgodila ob 3.20 pri kraju Rugvica, ko je cisterna bosanskih registrskih oznak trčila v avto znamke BMW, ki je stal na odstavnem pasu. Cisterna se je od silnega trka prevrnila in prebila ograjo, ki razmejuje avtocesto. Za las se je trku v cisterno izognil osebni avto nemških registrskih oznak, ni pa imel te sreče voznik volva iz Zagreba. Ogled kraja nesreče po štirih urah še vedno ni bil končan, ves ta čas je bila avtocesta v smeri proti Zagrebu tudi zaprta, zato so nastali zastoji.

Policisti vzrok za nesrečo ugotavljajo, več bo jasnega po tem, ko se bodo pogovorili z voznikom cisterne, ki je bil v nesreči prav tako ranjen. Hrvaški mediji ugibajo, da je morda zaspal za volanom ali ga je nenadoma obšla slabost.

Cisterna se je po trku prevrnila. FOTO: Josip Mikacic/pixsell
Cisterna se je po trku prevrnila. FOTO: Josip Mikacic/pixsell

Nastali so dolgi zastoji. FOTO: Josip Mikacic/pixsell
Nastali so dolgi zastoji. FOTO: Josip Mikacic/pixsell

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

prometna nesreča Zagreb avtocesta Hrvaška

Priporočamo

Premium
Saj ni res, pa je! Z davkoplačevalskim denarjem nabavil 1800 kozarcev, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev in več
V hudi prometni nesreči pri sosedih udeleženih pet vozil, voznik avtomobila umrl (FOTO)
Težki časi za Savino Atai: Nepričakovana diagnoza tumor pankreasa in ...
Milijoni turistov, a manj zapravijo – bo avgust rešil sezono?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Saj ni res, pa je! Z davkoplačevalskim denarjem nabavil 1800 kozarcev, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev in več
V hudi prometni nesreči pri sosedih udeleženih pet vozil, voznik avtomobila umrl (FOTO)
Težki časi za Savino Atai: Nepričakovana diagnoza tumor pankreasa in ...
Milijoni turistov, a manj zapravijo – bo avgust rešil sezono?

Izbrano za vas

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.