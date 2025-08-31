V DALMACIJI

V hudi nesreči umrla voznik (48) in sopotnik (21), mladoletnik se za življenje še bori

Tragedijo je povzročil voznik kombija, ki so ga policisti že aretirali.
Oba pokojna sta bila nemška državljana.
Oba pokojna sta bila nemška državljana.

31.08.2025 ob 19:06
Minuli konec tedna je bil v znamenju gneč na cestah, ne le pri nas, tudi pri naših sosedih. Počitnice se v večjem delu Evrope končujejo, z njimi pa tudi dopusti in ljudje so krenili iz turističnih središč proti domu. Ker je bilo na cestah veliko avtomobilov, se je zgodilo tudi precej prometnih nesreč, še posebej pri naših južnih sosedih.

Pisali smo o tragediji na Krku, še ena tragedija pa se je v soboto popoldan zgodila v Dalmaciji, med krajema Biljana in Benkovac. Po informacijah tamkajšnjih policistov sta trčila osebni avto nemških registrskih oznak in kombi zadrskih oznak. Med ogledom prizorišča so policisti ugotovili, da je 54-letni voznik kombija vozil iz smrti Benkovca in nenadoma zapeljal na nasprotni vozni pas, kjer je trčil v osebni avto, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri.

Vozili sta silovito trčili, tako zelo, da je oba odneslo s ceste. Vozni avtomobila, 48-letni državljan Nemčije in njegov 21-letni sopotnik sta bila v trenutku mrtva. Še tri druge potnike iz osebnega avtomobila, med njimi sta bila mladoletnik in 19-letni najstnik, so ranjene odpeljali v bolnišnico v Zadar.

Mladoletnik se je v nesreči hudo ranil in se bori za življenje, stopnja poškodb 19-letnika in 46-letne ženske, ni znana. Policisti so zaradi povzročitve prometne nesreče aretirali voznika kombija, sicer državljana Srbije s stalnim bivališčem na Hrvaškem.

