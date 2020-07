V hudi nesreči umrl 9-mesečni dojenček (VIDEO)

Tragična novica prihaja iz ZDA. V Salt Lake CItyju je strmoglavilo letalo. Kot je sporočila policije je bilo v nesreči udeleženih šest ljudi. Umrli so pilot, ena potnica in devetmesečni dojenček. Ena izmed potnic je v kritičnem stanju, deček star dve leti je v stabilnem stanju, 12-letna deklica pa je že odpuščena iz bolnišnice oskrbe.Manjši avion je strmoglavil in zgorel v mestu West Jordan, blizu Salt Lake Cityja v zveznih državi Utah, poroča 24sata. Kot so povedali očividci je letalo priletelo v družinsko hišo in povzročilo veliko razdejanje. Izbruhnil je velik požar in sosedje so začeli pakirati, da bi ubežali morebitnemu širjenju ognja. Posnetki grozljive nesreče so že preplavili splet.