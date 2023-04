V hudi nesreči pri Trogirju umrla Mirko in Lucian

V noči na četrtek sta v nesreči v kraju Seget Donji, nedaleč stran od Trogirja, umrla dva mladeniča. Policijsko poročilo pravi, da je voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in se zaletel v drevo. Za volanom naj bi sedel Mirko M. (28), ki prihaja iz Marine, z njim pa naj bi bil v vozilu sedem let mlajši Lucian V. iz Segeta.

Trčenje je bilo tako silovito, da je avtomobil razpolovilo, razbitine pa so se raztresle pred vhodom v enega od tamkajšnjih resortov.

Hrvaški portal 24sata poroča, da voznik naj ne bi imel vozniškega dovoljenja.

Medij opozarja, da se je na tej lokaciji zgodilo že več nesreč. Nekateri krivijo nenehno krpanje ceste, drugi pa so jasni: omejitev je 40 kilometrov na uro in za nesrečo ni kriva cesta, so ostri.

»Žal mi je fantov, mlada sta bila. Govori se, da sta prehitevala. Veliko je zgodb, dve življenji pa sta za vedno izgubljeni,« je dejal eden od meščanov.