V hudi letalski nesreči umrlo sedem ljudi: tudi za človeka, ki je bil na tleh, se je končalo grozno

V petkovem strmoglavljenju zdravstvenega letala v Philadelphii v ameriški Pensilvaniji je po zadnjih podatkih oblasti umrlo sedem ljudi - poleg šestih ljudi na krovu še en človek na tleh, vsaj 19 je bilo ranjenih. Letalo, ki je bilo na poti v Mehiko, je bilo v zraku le kako minuto, preden je zaradi doslej še neznanega razloga strmoglavilo.

Letalo je vzletelo iz Philadelphie, od koder je bilo namenjeno v mehiško Tijuano. Tja naj bi prepeljalo deklico, ki se je zdravila v ameriškem mestu. Poleg nje so bili na krovu letala še njena mati in štirje člani posadke, vsi so bili mehiški državljani.

Padlo na območje blizu nakupovalnega središča

Letalo je po le kaki minuti v zraku padlo na območje blizu nakupovalnega središča. Poleg ljudi na krovu je življenje v nesreči izgubil še en človek na tleh, ki je bil v avtomobilu, še najmanj 19 jih je bilo poškodovanih, je danes na novinarski konferenci povedala županja Cherelle Parker.

Pri padcu letala je na več mestih zagorelo in številne stavbe v bližini so utrpele škodo, ki jo šele ugotavljajo. Prav tako še ni jasen vzrok strmoglavljenja, preiskava poteka, poročajo ameriški mediji.