V hudem trčenju umrli dve osebi: »Nenadoma sem zaslišal pok ...«

Iz Hrvaške poročajo o smrtni prometni nesreči. Tako je Požeško-slavonska policijska uprava sporočila, da se je na cesti Sovski Dol–Paka zgodila huda prometna nesreča dveh motoristov.

Dve osebi umrli

»Na enem mestu je bilo več motorjev. V nekem trenutku sem zagledal motor, ki je prihajal precej hitro. Nenadoma sem zaslišal pok in videl dele motorja, kako so leteli po zraku. Šli so drug drugemu naproti, eden iz Đakovo proti Ruševu, drugi pa v nasprotni smeri,« je za Požega.eu povedal očividec tragične nesreče.