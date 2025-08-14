V hotelih ukradli več tisoč potnih listov

Naše zahodne sosede v zvezi z dogajanjem v turističnem sektorju zadnje dni zaposlujeta dve slabi novici. Prva bo zagotovo imela negativen vpliv na vse tiste Italijane, ki služijo na račun domačih in tujih gostov, druga pa zna biti neprijetna za več tisoč gostov različnih hotelov po državi.

Tako kot nekateri turistični delavci na Hrvaškem tudi njihovi italijanski kolegi na vrhuncu letošnje poletne sezone pogrešajo dopustnike. Plaže od Riminija do Sicilije namreč samevajo. Vse kaže, da turiste odganja kombinacija naraščajočih cen ležalnikov, senčnikov in restavracij ter splošno naraščajočih življenjskih stroškov, a pristojni mirijo, da glede na statistične podatke nikakor ne morejo govoriti, da bi bil italijanski turizem v krizi.

Hekerji so napadli največ hotelov s štirimi zvezdicami. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

»Sramotno je, da nekateri predstavniki opozicije namerno širijo lažne informacije, da bi oslabili vlado, s čimer škodujejo podobi in interesom Italije,« se je v polemike vključila premierka Giorgia Meloni​.

Na temnem spletu

Za goste italijanskih hotelov pa je neprijetna novica o kibernetskem napadu skupine Mydocs. Ta si je za tarčo vzela hotele po vsej Italiji, zlasti tiste s štirimi zvezdicami, in sicer je kradla podatke o potnih listih hotelskih gostov. Po podatkih italijanske digitalne agencije AgID je skupina prejšnji konec tedna na temnem spletu objavila objave, v katerih je ponujala več kot 70.000 ukradenih dokumentov iz hotelov. Cene so se gibale od 800 do 10.000 evrov, odvisno od količine in kakovosti podatkov. Med prizadetimi hoteli je tudi Ca' dei Conti v Benetkah, kjer je bilo julija ukradenih približno 38.000 slikovnih datotek. Med oškodovanimi so hotel Continentale v Trstu, iz katerega je bilo ukradenih 17.000 dokumentov, ter hoteli v kraju Milano Marittima in na otoku Ischia.

Kraja tovrstnih podatkov ni nedolžna. Nepridipravi bi jih lahko uporabili za krajo identitete, izdelavo ponarejenih osebnih dokumentov ali za odpiranje bančnih računov in kreditov.