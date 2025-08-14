KIBERNETSKI TATOVI

V hotelih ukradli več tisoč potnih listov

Kibernetski tatovi v Italiji odtujili 70.000 dokumentov. Turistični delavci zaskrbljeni zaradi manjšega obiska.
Fotografija: Šestega avgusta je plaža v mestu Messina na Siciliji takole samevala. FOTO: Yara Nardi/Reuters
Odpri galerijo
Šestega avgusta je plaža v mestu Messina na Siciliji takole samevala. FOTO: Yara Nardi/Reuters

A. B.
14.08.2025 ob 08:05
A. B.
14.08.2025 ob 08:05

Poslušajte

Čas branja: 2:23 min.

Naše zahodne sosede v zvezi z dogajanjem v turističnem sektorju zadnje dni zaposlujeta dve slabi novici. Prva bo zagotovo imela negativen vpliv na vse tiste Italijane, ki služijo na račun domačih in tujih gostov, druga pa zna biti neprijetna za več tisoč gostov različnih hotelov po državi.

Tako kot nekateri turistični delavci na Hrvaškem tudi njihovi italijanski kolegi na vrhuncu letošnje poletne sezone pogrešajo dopustnike. Plaže od Riminija do Sicilije namreč samevajo. Vse kaže, da turiste odganja kombinacija naraščajočih cen ležalnikov, senčnikov in restavracij ter splošno naraščajočih življenjskih stroškov, a pristojni mirijo, da glede na statistične podatke nikakor ne morejo govoriti, da bi bil italijanski turizem v krizi.

Hekerji so napadli največ hotelov s štirimi zvezdicami. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Hekerji so napadli največ hotelov s štirimi zvezdicami. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

»Sramotno je, da nekateri predstavniki opozicije namerno širijo lažne informacije, da bi oslabili vlado, s čimer škodujejo podobi in interesom Italije,« se je v polemike vključila premierka Giorgia Meloni​.

Na temnem spletu

Za goste italijanskih hotelov pa je neprijetna novica o kibernetskem napadu skupine Mydocs. Ta si je za tarčo vzela hotele po vsej Italiji, zlasti tiste s štirimi zvezdicami, in sicer je kradla podatke o potnih listih hotelskih gostov. Po podatkih italijanske digitalne agencije AgID je skupina prejšnji konec tedna na temnem spletu objavila objave, v katerih je ponujala več kot 70.000 ukradenih dokumentov iz hotelov. Cene so se gibale od 800 do 10.000 evrov, odvisno od količine in kakovosti podatkov. Med prizadetimi hoteli je tudi Ca' dei Conti v Benetkah, kjer je bilo julija ukradenih približno 38.000 slikovnih datotek. Med oškodovanimi so hotel Continentale v Trstu, iz katerega je bilo ukradenih 17.000 dokumentov, ter hoteli v kraju Milano Marittima in na otoku Ischia.

Kraja tovrstnih podatkov ni nedolžna. Nepridipravi bi jih lahko uporabili za krajo identitete, izdelavo ponarejenih osebnih dokumentov ali za odpiranje bančnih računov in kreditov.

800–10.000 evrov zahtevajo za ukradene podatke.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Italija kraja turizem turisti dokumenti prevara tatovi tatvina hoteli potni listi

Priporočamo

Premium
V Bočni so zlomljeni v bolečini, 17-letni gasilec žrtev pijanega voznika
Po upokojencih zdaj na vrsti še delavci: plače že avgusta nižje
Premium
Ali jo je ugriznil šakal ali pes?
Robert Golob in Tina Gaber naj bi se še letos poročila

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

Premium
V Bočni so zlomljeni v bolečini, 17-letni gasilec žrtev pijanega voznika
Po upokojencih zdaj na vrsti še delavci: plače že avgusta nižje
Premium
Ali jo je ugriznil šakal ali pes?
Robert Golob in Tina Gaber naj bi se še letos poročila

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.