V hostlu izbruhnil požar, umrlo najmanj pet ljudi

Na jugu Poljske je v nedeljo izbruhnil požar v hostlu, pri čemer je umrlo pet ljudi, 12 pa so jih uspeli rešiti, so sporočili lokalni gasilci. Požar se je hitro širil in zajel celo stavbo. Lastnik hostla domnevno ni imel dovoljenja za opravljanje dejavnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Požar je v nedeljo zvečer izbruhnil v hostlu v kraju Pszow blizu Katovic. »Ko so gasilci prišli na prizorišče, je bila že cela dvonadstropna stavba skupaj s podstrešjem v plemenih,« je sporočil tiskovni predstavnik gasilcev.

Požar se je širil zelo hitro, zato domnevajo, da se peterici, ki je umrla, ni uspelo pravočasno rešiti.

Po navedbah lokalnih oblasti lastnik hostla ni imel dovoljenja za obratovanje. V hostlu so bili po poročanju televizije TVN24 nastanjeni gradbeni delavci.