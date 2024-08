V helikopterski nesreči umrli najmanj štirje člani posadke

V nesreči helikopterja za gašenje, ki je v petek strmoglavil v reko Douro v regiji Lamego na severu Portugalske, so umrli najmanj štirje člani posadke, en pa je pogrešan, so sporočile tamkajšnje oblasti. Vlada v Lizboni je za danes razglasila dan žalovanja.

Iz notranjosti helikopterja, ki se je razbil na dva dela, so potegnili dve trupli, še dve pa so našli pri repu. Vse žrtve, stare med 29 in 45 let, so pripadniki enote za zaščito in reševanje v izrednih razmerah (UEPS). Pilot je bil medtem v nesreči le lažje poškodovan, petega člana posadke pa še iščejo.

Nesreča se je zgodila nekaj čez poldne v regiji Lamego na severu Portugalske. Helikopter se je vračal z gašenja požara na območju blizu Baiaa zahodno od Porta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.