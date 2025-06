V grozljivi nesreči umrli mama (44) in hči (7), jutri ju bodo pokopali. Tu so podrobnosti tragedije (FOTO)

Policija je objavila podrobnosti hude prometne nesreče, ki se je v četrtek zgodila med Kupljenovim in Pojatnim na državni cesti D1, v kateri sta umrla 44-letna ženska in njena hčerka (7).

Tako je voznica osebnega avtomobila s krapinskimi registrskimi tablicami iz zaenkrat še neznanega razloga zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v sprednji del tovornjaka z litovskimi nacionalnimi registrskimi tablicami. Tovornjak je vozil 41-letni litovski državljan in je prevažal osem drugih avtomobilov. Tako mama kot hči nista bili pripeti z varnostnim pasom.

FOTO: Robert Anic/pixsell

FOTO: Robert Anic/pixsell

Pogreb jutri, razglasili dan žalovanja

V nesreči sta umrla 44-letna voznica in otrok, ki je bil z njo v avtomobilu, 41-letna voznica pa je utrpela lažje poškodbe. Zagorje.com poroča, da sta v tragediji umrli 44-letna I. D. in njena 7-letna hči iz Marije Bistrice. Deklica je bila članica najmlajše skupine Kulturno-umetniškega društva Lovro Ježek. Mamo in hčer bodo pokopali jutri ob 15. uri. Zaradi tragedije je sobotno srečanje klap v Mariji Bistrici prestavljeno in razglašen dan žalovanja.