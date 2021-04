V grozljivi nesreči umrla moška, stara 26 in 27 let (FOTO)

Index.



Huda nesreča pri Kninu. FOTO: Dusko Jaramaz/pixsell Pixsell

Hudi prometna nesreča se je včeraj ob 23.20 zgodila na Vrbniku pri Kninu. 27-letnik in 26-letnik sta umrla takoj, 23-letni sopotnik pa je v smrtni nevarnosti, poroča27-letnik je s volkswagnom s šibeniškimi registrskimi tablicami trčil v mitsubishija, ki je imel odprta vrata, in v 26-letnika, ki je stal pri vratih, saj je bil avtomobil pokvarjen. Nato je zletel s ceste in trčil v kamnito ograjo. Oba sta umrla na kraju nesreče. 23-letnika so zaradi hudih poškodb odpeljali v splitsko bolnišnico, kjer se bori za življenje.