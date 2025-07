V grozljivi nesreči pri sosedih umrla komaj eno leto stara deklica

Turistična sezona je na vrhuncu, kar se pozna tudi na cestah. Prometne informacije so te dni v znamenju gneč in zastojev, pa tudi prometnih nesreč, žal se nekatere končajo tudi tragično. V sredo smo tako bili priča eni najhujših pri nas, ko je na štajerski avtocesti ugasnilo življenje štirih ljudi, še ena oseba, ki se je hudo ranila, je umrla nekaj ur pozneje. Vsi so bili ukrajinski državljani.

Izredno huda prometna nesreča se je v sredo popoldan pripetila tudi pri naših južnih sosedih, da je žalost še večja, pa je v njej poleg 30-letnega voznika umrla komaj eno leto stara deklica, voznikova hči. Kot pišejo hrvaški mediji, se je tragedija pripetila na cesti med Novim Marofom in Varaždinom. V smeri slednjega je vozil tovornjak, ko je nenadoma in povsem nepričakovano na njegov vozni pas zapeljal voznik osebnega avtomobila, ki je vozil v smeri Zagreba. Voznik tovornega vozila avstrijskih registrskih oznak se mu je poskušal ogniti, da bi preprečil trčenje, a zaman.

V času tragedije je bila dekličina mama, bivša partnerka omenjenega 30-letnega voznika, le kilometer stran, dela namreč v gostinskem lokalu prav ob cesti, ki ji je vzela hčer, so izvedeli hrvaški novinarji.

Kot so po tragediji povedali domačini, ki so povsem v šoku, so na občinski svet že februarja naslovili zahtevo, da bi na tem delu ceste znižali dovoljeno hitrost vožnje, saj da po njej redno divjajo vozniki predvsem osebnih vozil. Do zdaj odgovora še niso dobili, kot dodajajo, pa je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bo na tej cesti pripetila nesreča. »Na tem delu pogosto divjajo in mnogo jih je na ovinku, ki leži nižje, zletelo s ceste. Zahtevali smo, da se tu postavijo kamere ali hitrostne ovire, pa nihče ni reagiral, vsaj ne še,« je za Jutarnji list povedala Danijela Kaniški, ki živi tik ob tej nevarni cesti.