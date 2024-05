V grozljivi nesreči na A3 dva mrtva, otrok (2) se bori za življenje (FOTO)

Iz Hrvaške poročajo o hudi prometni nesreči. V prometni nesreči na avtocesti A3, ki se je zgodila okoli 15. ure, sta umrli dve osebi, ena pa je bila poškodovana.

V nesreči, ki se je zgodila med priključkoma Okučani in Novska, sta bila udeležena tovorno in osebno vozilo. Poškodovano osebo so prepeljali v bolnišnico v Novo Gradiško.

Posledice nesreče na A3. FOTO: Edina Zuko/pixsell

Kot navaja 24sata, se dveletni otrok, ki se je huje poškodoval v prometni nesreči, bori za življenje. Otroka so najprej prepeljali v novogradiško bolnišnico, od tam pa v KBC Zagreb.