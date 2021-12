V grozljivi nesreči izgubljena tri mlada življenja: čelno trčili v tovornjak

V prometni nesreči, ki se je v torek zgodila na cesti Šabac – Valjevo pri Draginjah v Srbiji, so življenje izgubili trije mladi ljudje. Kot poročajo lokalni mediji, je voznik osebnega vozila Peugeot 307 izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na nasprotni vozni pas, kjer je v tistem trenutku nasproti pripeljalo tovorno vozilo. Vsi potniki v avtomobilu, voznik (20), njegova partnerka (20) in njun prijatelj (21), so umrli na kraju nesreče. Neuradno naj bi voznik uporabljal varnostni pas, druga dva pa naj ne bi bila pripeta, pišejo Novosti. Navedeno je tudi, da je imelo dekle, ki je bilo v času nesreče na sovoznikovem sedežu, v naročju psa, ki je prav tako podlegel v grozljivem trčenju.

To je že druga huda prometna nesreča v zadnjih dneh v Srbiji, v kateri so življenje izgubili mladi. V nedeljo se je na glavni cesti Novi Pazar – Ribariće v mestu Lukare, nedaleč od Novega Pazarja, zgodila huda prometna nesreča, v kateri so življenje izgubili štirje mladeniči.