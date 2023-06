V grozljivi nesreči avtobusa in tovornjaka umrlo najmanj 15 ljudi (VIDEO in FOTO)

V bližini mesta Carberry v kanadski provinci Manitoba sta v četrtek trčila avtobus in tovornjak, pri čemer je umrlo najmanj 15 ljudi, še deset pa je bilo ranjenih, je na twitterju sporočila kanadska policija. Kanadski premier Justin Trudeau je nesrečo označil za tragedijo in izrekel sožalje vsem, ki so izgubili svoje bližnje.

»Kar lahko zdaj potrdim, je, da je avtobus s približno 25 ljudmi trčil v tovornjak na sečišču avtoceste ena in avtoceste pet,« je novinarjem pojasnil predstavnik policije iz Manitobw Rob Hill in dodal, da je avtobus prevažal starejše državljane. Potrdil je, da je v nesreči umrlo najmanj 15 ljudi, deset pa so jih z različnimi poškodbami odpeljali v bolnišnico.

»Novica iz Carberryja v Manitobi je izjemno tragična,« je na twitterju zapisal kanadski premier Trudeau in izrekel sožalje vsem, ki so v prometni nesreči izgubili svoje bližnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sožalje žrtvam in njihovim svojcem je izrekla tudi predsednica vlade v Manitobi Heather Stefanson. Dodala je, da bodo zastave pred parlamentom province Manitoba spuščene na pol droga »iz spoštovanja do tistih, ki smo jih tragično izgubili«.