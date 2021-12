V grozljivi nesreči tovornjaka umrlo najmanj 53 ljudi (FOTO)

V nesreči tovornjaka na jugu Mehike je v četrtek umrlo najmanj 53 migrantov, ki so se skrivali v njem, še 58 ljudi je bilo poškodovanih. Nesreča se je zgodila v zvezni državi Chiapas na jugu Mehike. Ta velja za glavno tranzitno točko za migrante, ki poskušajo priti v ZDA.

Po navedbah mehiških oblasti je voznik tovornjaka na avtocesti med mestom Chiapa de Corzo in prestolnico zvezne države Tuxtla Gutierrez izgubil nadzor nad vozilom in trčil v zid. Voznik, ki naj bi pred tem pospešil, je pobegnil s kraja nesreče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Umrlo najmanj 53 ljudi

»Doslej je umrlo 53 ljudi, še trije pa so huje poškodovani,« je sporočilo tožilstvo v Chiapasu. Dodali so, da so prevzeli preiskavo nesreče.

»Po navedbah preživelih je večina iz Gvatemale,« je povedal vodja regionalne civilne zaščite. Migranti so bili natlačeni v tovornjaku, so še sporočili.

Preživelim bodo pomagali pri vrnitvi domov

Guverner zvezne države Rutilio Escandon je pozval k hitri pomoči poškodovanim. »Organi pregona bodo ugotovili, kdo je odgovoren,« je povedal. Gvatemalski predsednik Alejandro Giammattei je medtem na twitterju zagotovil, da bodo svojim državljanom pomagali, tudi pri vrnitvi domov.

Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador pa je izrazil sožalje in nesrečo opisal kot »zelo bolečo«.

Število migrantov se povečuje

Tihotapljenje migrantov v tovornjakih je najpogostejši način delovanja tihotapcev ljudi na meji med Gvatemalo in Mehiko. Nato gredo migranti naprej proti meji z ZDA. Številni se medtem proti severu odpravijo peš v velikih množicah.

Število migrantov, ki bežijo pred nasiljem in revščino v svojih domačih državah, večinoma v Srednji Ameriki, se je od prihoda ameriškega predsednika Joeja Bidna na oblast povečalo. Mehiške oblasti so med januarjem in septembrom letos zabeležile več kot 190.000 migrantov, trikrat več kot leta 2020. Okoli 74.000 so jih deportirali.