SMRTNA PROMETNA NESREČA

V grozljivem trčenju kombija v ograjo in zid pri Crikvenici umrl Slovenec, še trije poškodovani

Nesreča se je po navedbah hrvaške policije zgodila, ko je voznik kombija zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom.
Fotografija: Nesreča se je zgodila, ko je voznik kombija zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v kamniti zid. FOTO: Jože Pojbič
Nesreča se je zgodila, ko je voznik kombija zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v kamniti zid. FOTO: Jože Pojbič

STA,M. U.
21.08.2025 ob 11:48
21.08.2025 ob 12:01
STA,M. U.
21.08.2025 ob 11:48
21.08.2025 ob 12:01

V prometni nesreči na območju Crikvenice je v sredo zvečer umrl slovenski državljan, še trije slovenski državljani so bili poškodovani, od tega en huje. Nesreča se je po navedbah hrvaške policije zgodila, ko je voznik kombija zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v kamniti zid.

Počilo na jadranski magistrali med Novim Vinodolskim in Selcem

Prometna nesreča se je zgodila ob 22.20 na jadranski magistrali med Novim Vinodolskim in Selcem, so danes sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave. Voznik kombija slovenskih registrskih oznak je izgubil nadzor nad vozilom, ker ni prilagodil hitrosti razmeram na cesti. Pri tem je udaril v kovinsko igrajo in kamniti zid.

 

