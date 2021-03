V greznico zaradi ravnatelja

10 evrov mu je obljubil za nagrado.

Neznansko ponižanje in zlorabo je doživel enajstletnik v osnovni šoli v Luthuthuju v Republiki Južni Afriki, ki si ni upal oporekati ravnatelju. Temu je namreč v greznico padel telefon, v iskalno akcijo pa so se potem morali vključiti otroci.Najprej jih je kopica z vedri praznila suho zunanje stranišče, po domače na štrbunk, potem pa je ravnatelj izbral enajstletnika kot najprimernejšega kandidata, da se z vrvjo spusti v globino in poišče njegovo izgubljeno napravico. Deček se seveda ni drznil upirati, zato se je vdal v usodo: ko je dosegel dno, je bil še vedno do kolen v človeških iztrebkih, kljub dolgotrajnemu iskanju, po blatu naj bi bredel celo uro, telefona ni našel. Tako osramočen je dogodek zamolčal tudi doma, po naključju pa je za zgodbo izvedela nevladna organizacija in o njej obvestila dečkovo babico. Ta je seveda zagnala vik in krik ter zahtevala pojasnila in kazen za ravnatelja, ki se je branil, češ da je dečka ob najdbi nameraval nagraditi z desetimi evri! A ker mu telefona ni našel, mu jih je namenil le tri, je še pristavil.Ravnatelj je zdaj pod drobnogledom najvišjega šolskega uradnika province Vzhodni rt, ki je dogodek označil za skrajno sramoto. Obljubil je, da se bo učencu, ki se zaradi strahu pred posmehom vrstnikov ne želi vrniti v šolo, osebno opravičil, proti ravnatelju pa je napovedal strogo kazen. In sprožil vnovično pobudo za odstranitev suhih stranišč: kar šestina južnoafriških šol jih še vedno uporablja, čeprav se je vlada 2018. zavezala, da jih bo v dveh letih povsod nadomestila z varnimi toaletnimi prostori. V enem od stranišč na štrbunk se je namreč pred leti utopil petletni deček.