V Grčiji ni morila tolpa, ampak soprog!

Caroline je bila mamica komaj leto dni stare deklice.

Sredi maja mu je srhljiva tragedija obrnila življenje na glavo: tolpa je vdrla v njegov dom, ki si ga je delil z britansko ženo in njuno hčerkico, staro manj kot leto dni. Ubogoso trpinčili do smrti, nemočnipa je strašljivo dogajanje spremljal zvezan in z zamašenimi usti. Zakoncema so okrutneži vzeli 15.000 evrov gotovine, Britanka je umrla zaradi zadušitve, morilci pa so se kakor da ugreznili v zemljo.Zločin na obrobju prestolnice je pretresel Grčijo in sprožil obsežno medijsko poročanje o iskanju storilcev. Babis, sicer pilot, je bil deležen izlivov sočutja in obžalovanja, da se je njegovo idilično življenje končalo tako kmalu in tako okrutno, a trdo delo preiskovalcev je kmalu dalo povsem drugačno sliko dogajanja. Rešitev jim je ponudila najsodobnejša tehnologija, ki je na vsakem koraku potrjevala sume preiskovalcev: 32-letni mož ni bil nikakršna žrtev, ampak je sam zrežiral napad in z golimi rokami zadušil ženo, prizorišče pa preuredil tako, da je bilo videti, kakor da je v njun dom vdrla tolpa nasilnežev. Med časom, ko naj bi bil po lastnih besedah zvezan, je Babis še vedno uporabljal svoj telefon, ženina pametna ura pa je postregla s povsem drugačnimi podatki o gibanju, dihanju in srčnem utripu lastnice. Morilec, ki je očitno pozabil, da pametna tehnologija beleži prav vse, je med preiskavo dal povsem drugačne odgovore, kar je vzbudilo sume, med osemurnim zaslišanjem pa se je zlomil in zločin nazadnje kar priznal. Motiv še ni povsem jasen, okrutnež je pojasnil le, da sta se s Caroline zadnje mesece pogosto prepirala.Po mesecu dni je grozovit primer rešen, so si oddahnile oblasti, prestrašene, da so na delu morilske tolpe, polegla se je tudi panika med prebivalstvom prestolnice. Policija je najprej ponudila celo denarno nagrado v vrednosti 300.000 evrov, da bi spodbudila javnost k sodelovanju, v veliki vnemi pa so najprej aretirali nedolžnega: državljana Gruzije, ki je nekaj dni po umoru odpotoval v Bolgarijo.