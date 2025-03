V gozdu v Nemčiji posilil deklico, mimoidoči so jo našli objokano na lovski opazovalnici

V nemškem mestu Dorsten so v nedeljo zvečer v gozdu na lovski opazovalnici napadli in posilili deklico, poroča Bild. Policija je danes sporočila, da so mimoidoči blizu majhne kapele v predelu Hevest v Vestfaliji našli objokano deklico.

Zaradi zaščite žrtve policija ni razkrila njene starosti.

Obsežna policijska iskalna akcija

Policija je sprožila obsežno akcijo iskanja storilca, pri kateri so sodelovali helikopterji in policijski psi. Kljub okrepljeni preiskavi storilca še niso našli. Deklici so po napadu zagotovili psihološko pomoč.

Po prvih informacijah je bila v nedeljo okoli 19. ure pri lovski opazovalnici ob cesti Orthöve, ko je k njej pristopil neznan moški. Napadel jo je in nato pobegnil v neznano smer.

Dogodek je v naselju Hevest, kjer živi približno 13.000 prebivalcev, povzročil šok in strah. Med krajani so se hitro začele širiti govorice o napadu. »To je grozljivo, upam, da bodo napadalca hitro ujeli. Postali smo bolj previdni in pozorni na neznance,« je povedal 56-letni prebivalec kraja.

Opis storilca

Policija je objavila opis osumljenca: moški srednjeevropskega videza, visok približno 195 cm, star med 20 in 25 leti, ima svetlo rjave ali blond lase, rjave oči. Oblečen je bil v črno majico brez napisa in kapuce, belo majico, sivo trenirko in črne športne copate.

Preiskava se nadaljuje, policija pa poziva vse, ki bi imeli informacije o storilcu, naj jih čim prej sporočijo.