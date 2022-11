V gostinskem lokalu ponoči izbruhnil požar, umrlo 15 ljudi

V požaru, ki je izbruhnil v lokalu v ruskem mestu Kostroma, okoli 300 kilometrov vzhodno od Moskve, je umrlo 15 ljudi, pet je poškodovanih, so danes sporočile lokalne oblasti. Lokal je zagorel ponoči, okoli 250 ljudi so iz poslopja rešili. Ogenj, ki je zajel 3500 kvadratnih metrov površine, so do jutra pogasili.

Sprva so poročali o 13 smrtnih žrtvah, nato so reševalci našli še dve trupli, tako da je skupaj žrtev 15.

Po poročanju ruske tiskovne agencije Tass bi lahko požar zanetila pirotehnika. Pijan moški naj bi namreč na plesišču uporabil signalno pištolo.

Ruska državna televizija je predvajala posnetke gasilcev, kako so se borili z ognjenimi zublji, ki so zajeli poslopje. Po njihovih navedbah je bilo gašenje zelo zahtevno, saj je grozilo, da se bo poslopje porušilo. V akciji je sodelovalo okoli 50 gasilcev z 20 vozili.

Lokal Poligon, ki deluje že več desetletij, je v dnevnem času tipična ruska restavracija s tradicionalno hrano, ponoči pa je znan kot prostor za zabavo.