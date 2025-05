V Franciji prijeli 55 pedofilov

V obsežni operaciji, ki je potekala med ponedeljkom in četrtkom, je bilo po vsej Franciji aretiranih 55 moških. Vodil jo je francoski Urad za zaščito mladoletnikov (OFMIN), ki je razkril, da so bili osumljenci, stari med 25 in 75 leti, vpleteni v izmenjavo sporočil na platformi Telegram z izjemno nevarnim pedofilom, ki je bil zaprt poleti 2024. Ta pedofil je bil prej obsojen zaradi zlorabe lastnih otrok.

»Teh 55 posameznikov je izmenjavalo gradivo o spolni zlorabi otrok z nevarnim pedofilom. Za to smo imeli digitalne dokaze, ki so jih vse vključevali,« je za CNN povedal vodja operativne enote OFMIN Quentin Bevan. Poudaril je, da so aretacije rezultat desetmesečne preiskave, ki je vključevala obsežno infiltracijo v skupino na Telegramu. Preiskava je zahtevala sledenje izmenjavam, analiziranje vsebine ter identifikacijo posameznikov, ki so se skrivali za psevdonimi. Posebno pozornost so namenili tistim, ki so imeli otroke, kriminalno preteklost ali so delali v občutljivih poklicih, kjer so bili v stiku z otroki. Med aretiranimi so bili očetje, javni uslužbenci, vojaško osebje in reševalci.

Stari so med 25 in 75 leti.

V Franciji je posedovanje in distribucija gradiva o spolni zlorabi otrok kaznivo dejanje, za katero je zagrožena petletna zaporna kazen in denarna kazen v višini 100.000 evrov. Telegramov predstavnik za stike z javnostmi Remi Vaughn je v izjavi za CNN poudaril, da je podjetje sprejelo »obsežne ukrepe za boj proti zlorabi otrok«. Letos so tako odstranili več kot 367.000 skupin in kanalov, povezanih z gradivom o spolni zlorabi otrok.

Telegram je bil v primere razpečevanja pedofilskega materiala vključen že prej. Avgusta 2024 je bil njegov ustanovitelj Pavel Durov pridržan na pariškem letališču Bourget na podlagi naloga, povezanega s politiko upravljanja objav na Telegramu.