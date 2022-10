V eksploziji v Turčiji umrlo najmanj 40 ljudi (FOTO)

Število žrtev petkove eksplozije v premogovniku na severu Turčije je po zadnjih podatkih naraslo na najmanj 40, je danes sporočil turški notranji minister Sulejman Sojlu. Dodal je, da so doslej rešili 58 rudarjev, minister za energetiko Fatih Donmez pa je sporočil, da na območju nesreče še vedno gori manjši požar. »Skupaj smo našteli 40 mrtvih. Rešenih je 58 rudarjev,« je sporočil Sojlu. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je ranjenih 11 ljudi, medtem ko francoska tiskovna agencija AFP navaja številko 28.

Po besedah notranjega ministra so se nekateri rudarji rešili sami, nekatere pa so izpod zemlje potegnile reševalne službe. Župan mesta Amasra ob Črnem morju, v bližini katerega se nahaja premogovnik, Redžaj Čakir je dejal, da je veliko preživelih utrpelo hude poškodbe.

FOTO: Kemal Aslan, Reuters

V času eksplozije je bilo v rudniku sicer 110 delavcev, med katerimi jih je 49 delalo na 'tveganem' območju med 300 in 350 metri pod zemljo. Medtem je turški minister za energetiko sporočil, da se reševalne akcije bližajo koncu, in da 350 metrov pod zemljo poteka zgolj še iskanje enega pogrešanega rudarja. Po njegovih besedah skoraj 17 ur po eksploziji na območju še vedno gori manjši požar, ki pa je pod nadzorom.

FOTO: Kemal Aslan, Reuters

Prizorišče nesreče bodo danes po napovedih obiskali tako predstavniki turške opozicije kot tudi predsednik Redžep Tajip Erdogan. Ta je tudi obljubil, da bodo incident temeljito preiskali. Grški predsednik vlade Kiriakos Micotakis je na twitterju izrazil sožalje družinam umrlih. »Žalostna novica o strašni eksploziji v rudniku in izgubi življenj v pokrajini Bartin. Grčija je pripravljena nemudoma poslati pomoč pri iskanju preživelih.« Sožalje ob nesreči sta izrazila tudi voditelja Azerbajdžana in Pakistana.

FOTO: Kemal Aslan, Reuters

Turške oblasti so medtem začele preiskavo proti 12 uporabnikom spletnih omrežij, ki naj bi širili domnevno provokativne objave o eksploziji, so sporočili iz turške policijske uprave. Uporabniki so obtoženi spodbujanja sovraštva, več podrobnosti o primeru pa niso navedli. Do preiskave prihaja dva dni po tem, ko je Turčija sprejela sporen zakon o medijih, ki določa kazen do treh let zapora za širjenje po mnenju oblasti lažnih novic.

Eksplozija v premogovniku je odjeknila v petek pozno zvečer, reševanje pa je ovirala tema. Turški sindikat rudarjev je kot vzrok za eksplozijo navedel kopičenje metana. Dogodek sicer velja za eno najhujših industrijskih nesreč v Turčiji v zadnjih letih.