V eksploziji tovarne pirotehnike devet mrtvih

V tovarni pirotehničnih izdelkov v okrožju Mueang v provinci Suphan Buri severno od Bangkoka v osrednjem delu Tajske je včeraj odjeknila eksplozija, v kateri je umrlo najmanj devet ljudi, najmanj dva človeka sta bila poškodovana. Lokalne oblasti nadaljujejo iskanje morebitnih žrtev med ruševinami.

Reševalci so ob 11.10 prejeli klic na pomoč in nemudoma prihiteli na prizorišče. Na kraju dogodka so naleteli na številne poškodovane in prestrašene prebivalce. Eksplozija je povzročila hude poškodbe dveh hiš, katerih ostanki in gospodinjski predmeti so bili raztreseni po širšem območju. Dim in požar sta še dodatno prispevala k paniki med prebivalci, ki so v strahu za svoja življenja zapuščali domove.

Nesreče so v tovarnah na Tajskem zaradi neupoštevanja varnostnih predpisov pogoste.

Stanje na prizorišču še vedno kritično

Poškodovane so prepeljali v najbližje bolnišnice. Policisti so zavarovali kraj dogodka, da bi preprečili dostop nepooblaščenim osebam in zagotovili varnost vseh prisotnih. Zaradi nevarnosti dodatnih eksplozij in drugih varnostnih tveganj so sprejeli stroge varnostne ukrepe.

Včeraj je bilo stanje na prizorišču še vedno kritično. Iskanje pogrešanih se nadaljuje, reševalci in preiskovalci prečesavajo ruševine v upanju, da bodo našli preživele. Delo je oteženo zaradi obsežnosti uničenja in nevarnosti, ki jih predstavljajo nestabilne strukture in ostanki požara. Namestnik guvernerja Kolawat Supsongsuk je ob prihodu na prizorišče izrazil sožalje družinam žrtev in zagotovil, da bodo krivci odgovarjali za svoja dejanja. Poudaril je tudi pomen hitrega in učinkovitega odziva reševalnih služb, ki so s svojim delom preprečile še večjo katastrofo.

Požari v tovarnah so zaradi neupoštevanja varnostnih predpisov na Tajskem pogosti, lani je denimo eksplozija v drugi tovarni pirotehničnih izdelkov v isti provinci terjala najmanj 23 življenj.