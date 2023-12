V eksploziji na Hrvaškem ranjena Slovenka

Na širšem območju hrvaškega kraja Čabar, ki je v bližini meje s Slovenijo, je v sredo okoli 11.20 zaradi uhajanja prišlo do eksplozije. Poškodovani sta bili dve osebi, 66-letni lastnik in 12 let mlajša državljanka Slovenije, je sporočila Policijska uprava Primorsko-goranska.

Po opravljenem pregledu so policisti skupaj s protipožarnimi inšpektorji ugotovili, da je 66-letnik plinsko jeklenko neustrezno spojil na kuhinjski štedilnik, zaradi česar je uhajal plin. Nedaleč stran je bila prižgana peč na drva, ob ustrezni mešanici plinov pa so bili izpolnjeni pogoji za močno eksplozijo.

Uničeni so pohištvo in steklene površine.

Materialno škodo bodo ugotavljali naknadno, še vedno pa poteka kriminalistična preiskava, ki bo potrdila vse okoliščine dogodka.

Policisti opozarjajo na previdnost, da se podobni primeri ne bi več dogajali.