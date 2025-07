V Dravi našli truplo 9-letnega dečka, ki je izginil v reki: mamo in mlajšega bratca rešili

V reki Dravi pri Belišću na Hrvaškem so danes našli truplo 9-letnega dečka, ki je v ponedeljek zvečer izginil pod vodno gladino. Kot poroča portal SiB.hr, so njegovo telo odkrili nekaj kilometrov nižje od kraja, kjer je izginil, poročajo hrvaški mediji.

»Naša prisotnost tukaj ni več potrebna,« je za omenjeni medij povedal Krešimir Burazin, načelnik postaje Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) Osijek, s čimer je potrdil tragični konec intenzivne večdnevne iskalne akcije, v kateri so sodelovali potapljači, gasilci in policisti, piše Index.hr.

Tragedija med kopanjem na neurejenem kopališču

Nesreča se je zgodila, ko je bila mama s štirimi otroki v bližini reke, kjer so v poletni vročini iskali osvežitev. V nekem trenutku je devetletnemu dečku spodrsnilo in padel je v Dravo. 31-letnica je brez pomisleka skočila za njim, nakar še drugi, šestletni otrok, a sta se oba začela utapljati. Močan vodni tok ju je hitro odnašal vzdolž reke v smeri proti Osijeku.

Za preprečitev še večje tragedije gre zasluga trem moškim iz Belišća – Toniju Šabijanu, Emanuelu Horvatičku in Ivanu Joziću. Po lastnih besedah so skočili v reko, rešili mater in otroka ter ju nato reanimirali.

»Mamo sem potegnil na kopno in jo oživljal, medtem ko je prijatelj rešil otroka in ga prav tako oživljal,« je za oddajo RTL Danas povedal Šabijan. Horvatiček je dodal, da se zaveda, kako pomembno dejanje so storili, a obenem čuti žalost, ker jim ni uspelo rešiti tudi starejšega dečka. »Če bi lahko, bi naredili vse, kar je bilo v naši moči,« je dejal.

Močno ganjeni Ivan Jozić pa je čustveno zaključil: »Upam, da nikoli več ne bom moral sodelovati v takšni akciji. Če bo treba, bomo znova dali vse od sebe – a res upam, da se to ne bo več ponovilo.«