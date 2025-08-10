V Dalmaciji ob priljubljenem turističnem kraju našli truplo dojenčka

V noči na nedeljo so v Rogotinu, ki leži tik ob priljubljenem turističnem kraju Ploče, od koder večkrat dnevno vozi tudi tajekt na polotok Pelješac, našli truplo dojenčka.

Informacijo so neuradno izvedeli novinarji portala Rogotin.hr. Na kraj najdbe so nemudoma odšli preiskovalci in opavili ogled, truplo dojenčka pa so poslali v Dubrovnik, v tamkajšnji bonišnici bodo opravili obdukcijo.

Trenutno ni znana ne identiteta otroka ali njegova natančna starost, zakaj je umrl, bo znano po opravljeni obdukciji.

Po neuradnih infomracijah portala Slobodna Dalmacija, naj bi policisti sumili, da je dojenček umrl nasilne smrti, za kar naj bi bili krivi člani njegove ožje družine.