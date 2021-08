V čelnem trčenju umrla 25-letna Petra

V strašni prometni nesreči v noči na petek je ugasnilo mlado življenje. V čelnem trčenju dveh osebnih vozil je umrla 25-letna. V njeno kio je dve minuti čez polnoč trčil 22-letni voznik mini cooperja., ki je iz za zdaj še neznanega vzroka zapeljal na nasprotno stran ceste in povzročil grozljivo nesrečo.Po trčenju od vozil ni ostalo veliko. Hrvaški mediji pa poročajo, da je bila Petra zaposlena kot glavna medicinska sestra v domu za duševne bolezni. Kljub svojim rosnim letom naj bi bila izjemno angažirana. Predavala je o diabetesu in se udejstvovala kot prostovoljka. Skupaj z mamo je bila tudi rejnica štirih otrok.»Vedno je bila pripravljena pomagati drugim. Težko bomo sprejeli, da je ni več,« so zapisali na družabnih omrežjih.