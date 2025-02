V Bruslju spet odjeknili streli! Življenje moškega ogroženo (FOTO)

V noči na četrtek so pri postaji podzemne železnice Clémenceau v Bruslju spet odjeknili streli. Incident se je zgodil okoli 03:30 zjutraj, ko je neznanec s pištolo in ranil eno osebo. Po podatkih bruseljskega tožilca je žrtev utrpela strel v nogo, odpeljali so jo v bolnišnico. Njeno življenje je bilo ogroženo, vendar se je stanje kasneje stabiliziralo.

FOTO: Hatim Kaghat/Afp

Preiskovalci so na prizorišču našli nekaj tulcev, osumljencem pa je uspelo pobegniti, a jih policisti aktivno iščejo. Preiskava še poteka, oblasti upajo, da bomo čim prej razjasnile okoliščine današnjega streljanja ter ugotovili, ali je incident morda povezan z včerajšnjim streljanjem v bližini iste postaje.

Poleg streljanja v noči na četrtek, so v sredo zjutraj odjeknili streli pri isti postaji podzemne železnice Clémenceau. Posnetki nadzornih kamer, ki krožijo po spletu, prikazujejo dva posameznika s puškami kalašnikov, ki sta brezsramno streljala pred postajo, nato pa pobegnila v enega od vagonov.

FOTO: Nicolas Tucat/Afp

Trgovina z drogami in nasilje

Lokalni prebivalci in organizacije v širši bruseljski regiji opozarjajo na neposredno povezavo med trgovino z drogami in naraščajočim nasiljem. Po besedah domačinke Goedele Desmet so območja okoli postaje Clémenceau postala žarišče za trgovino z drogami in nasilje, kar je posledica »politike tolerance« in pomanjkanja nadzora. Desmetova navaja, da so številni lokali in frizerski saloni v resnici krinke za nezakonite dejavnosti, kar kaže na razširjenost problema.

FOTO: Nicolas Tucat/Afp

»Politiko tolerance« kritizira tudi Eric Vandezande iz organizacije Forty Committees, ki poudarja, da je pomanjkanje ukrepov regionalne vlade prispevalo k poslabšanju situacije. Vandezande dodaja, da je nasilje z orožjem, kot so puške kalašnikov, šokantno in nesprejemljivo, še posebej v času, ko ljudje potujejo na delo.