V Boliviji našli ubite Hrvata in državljana Srbije in Severne Makedonije

Po poročanju portala delo.si, ki se sklicuje na informacije hrvaškega Jutarnjega lista, je bolivijska policija v mestu Santa Cruz našla trupla treh moških, in sicer Marka Skerbeca iz Reke, Miljana Đekića iz Niša in Dejanča Lazarevskega.

Omenjena trojica je bila po navedbah preiskovalcev na poti na sestanek, nato pa so jih ubili. Njihova trupla, ki so bila zavita v črne vreče, so bila najdena v kuhinji najetega stanovanja.

Portal delo.si piše, da bolivijski organi sumijo, da je motiv zločina povezan s sporom med narkoklani in trgovino s kokainom. Ob tem še dodaja, da se Skerbčeva smrt umešča v širši obračun med kavaškimi in škaljarskim klanom, ki presega meje Balkana.

Več o o krvavem obračunu bo znanega po uradnih izsledkih.