V Bojana izstrelil pet nabojev, dva sta ga zadela, policisti napadalca še iščejo (VIDEO)

V noči na nedeljo je bilo v Odžacih več kot napeto. Srbski milijarder Branko Babić je na družabnem omrežju objavil, da je nekdo streljal na njegovega prijatelja Bojana Mihajlovića, sicer borca mešanih borilnih veščin, medtem ko je branil občinsko stavbo.

Strelec je v Bojana izstrelil pet nabojev, dva naj bi ga zadela. Reševalci so ranjenega Mihajlovića odpeljali v bolnišnico, policisti pa so se podali na lov za strelcem, šlo naj bi za vodjo protestov v Odžancih Mišo Miletića. Miletić, sicer taksist, naj bi po prepiru z njim odšel domov po orožje, se vrnil in streljal.

Babić je napadalca opisal kot »očeta mafijaša, ki mu je zažgal avto in ga poskušal izsiljevati«. Dodal je tudi, da policija očitno tolerira tovrstno početje ter da bo sam poskrbel za pravico. Motiv za napad še ni povsem jasen, vendar Babićeve obtožbe kažejo na dolgoletno osebno zamero in morebitno kriminalno ozadje, pišejo srbski mediji.

Policija sicer identitete napadalca še ni uradno potrdila, so pa za srbske medije povedali, da iščejo moškega, ki je okoli 21.30 streljal v kavarni na ulici Kneza Mihailova. V izjavi je Ministrstvo za notranje zadeve navedlo, da intenzivno preiskujejo okoliščine napada ter iščejo storilca.