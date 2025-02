Le streljaj od naše meje se je zgodil odmeven napad z nožem, ena oseba umrla (FOTO in VIDEO)

Po poročanju avstrijske policije se je danes popoldne v Beljaku zgodil napad z nožem, zaradi katerega je umrl najstnik, štirje ljudje pa so bili poškodovani.

Žrtev bi bilo lahko še precej več. Očividec, po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung naj bi šlo za 42-letnega dostavljalca hrane, je storilca namreč povozil z avtomobilom.

Po poročanju avstrijske radiotelevizije ORF so bili vsi poškodovani moški, dva izmed njih sta bila huje in dva pa lažje. Po besedah tiskovnega predstavnika policije Rainerja Dionisia so vse žrtve Avstrijci.

Osumljenec za napad je prosilec za azil iz Sirije, ki pa so ga po poročanju policije tudi že pridržali.

Kot je povedal Dionisio, je moški mimoidoče naključno napadel z nožem.