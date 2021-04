V baru umoril tri goste

2

človeka sta bila v napadu huje ranjena.

Brandon Hole je streljal v četrtek v Indianapolisu. FOTO: REUTERS

Američani si niti še niso dobro opomogli od četrtkovega streljanja, v katerem je vključno s strelcem umrlo devet ljudi, že so odjeknili novi streli. Tokrat v zvezni državi Wisconsin, v kraju Kenosha, v nekem baru, 42 minut čez polnoč, kjer so zaradi strelskih ran umrli trije, dva pa sta huje ranjena. »Slišal sem strele, vstal sem in stekel k oknu, videl sem ljudi, ki so kričali in tekli iz bara v vse smeri,« je dejal bližnji stanovalecBar Somers House je bil zlasti priljubljen med študenti s kolidža Carthage, okolico so takoj ogradili. Policija je sporočila, da napadalca, ki je nosil svetlo jopo s kapuco in je visok več kot 180 cm, še niso našli, dodali so še, da gre najverjetneje za tarčni napad in da nevarnosti za skupnost ni. Policija žrtve še identificira.V Kenoshi, mestu s kakimi 100.000 prebivalci, le nekaj metrov od meje z državo Illinois, je lani avgusta policist ustrelil 29-letnega temnopoltega moškega, ta je ostal delno paraliziran, po streljanju pa so izbruhnili protesti.Gre za zadnji primer strelskega napada v državi, kjer je tako prelivanje krvi postalo utrujajoče vsakdanje. Prejšnji mesec so v Kaliforniji umrli štirje ljudje, osem v Atlanti, deset ljudi je življenje izgubilo v Boulderju v državi Kolorado.Lani in letos so v ZDA poročali o več kot 600 množičnih streljanjih, letos do 16. aprila že 147.