V Banjaluki zaradi tiktok izziva več poškodovanih otrok

Policija v Banjaluki je danes potrdila primer hude poškodbe mladoletnika med igro, pri kateri so se otroci zgledovali po izzivu na družbenem omrežju tiktok. Banjaluške Nezavisne novine poročajo, da se je med izvajanjem tega izziva na območju Banjaluke in Laktašev doslej poškodovalo osem otrok. Pred njim opozarja tudi črnogorska policija.

Policija v Banjaluki je po poročanju medijev v BiH prejela prijavo, da si je učenka petega razreda osnovne šole v tem mestu med izvajanjem izziva zlomila obe roki.

Gre za izziv Leteči Superman oz. Flying Superman ali Superman Challenge, objavljen na tiktoku, v katerem dve osebi skleneta roki in mečeta v zrak tretjo osebo, pri tem pa je včasih namerno ne ujameta.

Posledica izziva

Da so poškodbe deklice posledica tega izziva, je potrdil tudi predsednik aktiva ravnateljev osnovnih šol banjaluške regije Miroslav Popržen.

»Otroci so se igrali neprimerne igre, pri čemer je deklica padla in si zlomila roki. Otroci so videli ta izziv in ga posnemali, a niso razmišljali o posledicah,« je dejal po pisanju Nezavisnih novin. Izziv se je po njegovih besedah razširil v regiji, šole pa zanj niso vedele vse do zadnjega incidenta.

Nezavisne novine, ki se sklicujejo na neuradne informacije, še pišejo, da gre že za osmi primer poškodb otrok na šolah v Banjaluki in bližnjih Laktaših. O zlomih rok med izvajanjem tega izziva so po pisanju medijev v BiH pred dnevi poročali tudi iz Sarajeva in Maglaja.

Banjaluška policija je starše pozvala, naj bodo pozorni na vsebine, ki jih njihovi otroci spremljajo na družbenih omrežjih. Svetovala je tudi uvedbo nadzora in tehnične zaščite, saj da TikTok ponuja možnosti nastavitev za zaščito mladoletnikov.

Podobno opozorilo je po poročanju črnogorske javne radiotelevizije RTCG izdala tudi črnogorska policija. Pri tem so kot posebno skrb vzbujajoče izpostavili dejstvo, da otroci ta izziv lahko izvajajo na različnih mestih na šolskih dvoriščih, v parkih in celo na ulicah, kjer ni ustreznega nadzora ali zaščite.