Potres z magnitudo 7,7: zrušila se je stolpnica, vlak zibal kot čoln (VIDEO)

Jugovzhodno Azijo je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,7 z epicentrom v Mjanmaru, 16 kilometrov severozahodno od mesta Sagaing na globini deset kilometrov ob 12.50 po lokalnem času. Nekaj minut zatem je isto območje prizadel popotresni sunek z magnitudo 6,4.

Tresenje tal je bilo izjemno silovito in ga je bilo čutiti več kot tisoč kilometrov stran – vse do Bangkoka na Tajskem, kjer se je porušila 30-nadstropna stolpnica v gradnji. V ruševinah naj bi bilo ujetih 43 delavcev.

Cesta, poškodovana v potresu. FOTO: Sebastien Berger Afp

Iz Mjanmara poročajo o obsežni gmotni škodi, prihajajo pa tudi prva poročila o smrtnih žrtvah. V zrušenju mošeje v mestu Mandalay v osrednjem delu države je umrlo najmanj 15 ljudi. V mestu Taungoo se je zrušil samostan, pri čemer je umrlo pet ljudi, številni naj bi bili še ujeti v ruševinah, poročajo tamkajšnji mediji. Na cestah prestolnice Naypyitaw pa so nastale razpoke, rušili so se deli streh. V mestu Sagaing se je porušil starejši most.

V Naypyitawu se je nadstrešek urgentnega oddelka glavne mestne bolnišnice po navedbah očividcev odlomil na avtomobil. Ranjene v ustanovi s 1000 posteljami zdravijo zunaj. Bolnišnico so razglasili za »območje za žrtve«. Eden od predstavnikov bolnišnice je po poročanju AFP povedal, da je v bolnišnico prispelo več sto ranjenih.

Vlak se je zibal kot čoln

Tresenje tal je povzročilo paniko tudi na Tajskem. V prestolnici Bangkok, kjer večina prebivalcev živi v stolpnicah, so ljudje množično bežali na ulice. Ustavili so delovanje podzemne in hitre železnice. Eden izmed posnetkov iz metroja prikazuje, kako se je kompozicija vlaka močno zibala, medtem ko so se prestrašeni potniki držali za roke in oporo iskali drug pri drugem.

Tajska premierka Paetongtarn Shinawatra je sklicala izredno sejo vlade in razglasila izredne razmere. Preučujejo posledice potresa in pripravljajo ukrepe za zaščito prebivalstva.

Moški se sprehaja v bližini porušene stavbe. FOTO: Ann Wang Reuters

O tresenju tal so poročali še iz Kambodže, Bangladeša in Indije. Kitajska seizmološka agencija je moč potresa ocenila celo na 7,9. Potresi so v Mjanmaru razmeroma pogosti, saj skozi središče države poteka tektonska prelomnica Sagaing, ki poteka od severa proti jugu skozi središče države.