V avtu slovenskih registrskih našli orožje in narkotike, moška prijeli

Kosovska policija je v sredo zvečer zaustavila avto slovenskih registrskih tablic, v katerem so med drugim odkrili orožje in narkotike.

Kot so sporočili iz kosovske policije, sta bila v avtu dva srbska državljana. Zaradi nedovoljenih predmetov, ki so jih našli med pregledom vozila, so moška aretirali in odvedli v pripor. V avtu so namreč našli naglavne maske, nacionalistične simbole, nekaj nožev, narkotike in drugo.

Po neuradnih informacijah so izvlekli S.J. in njegovega prijatelja iz Slovenije iz avtomobila ter ju odpeljal v neznano smer. S.J. je vojni veteran in je bil pripadnik 125. motorizirane brigade, navaja Informer.

Na Kosovo pa naj bi šel, da bi podprl tam živeče Srbe.

Po zaslišanju so ju odvedli v pripor, kjer bosta ostala 48 ur. O njuni nadaljnji usodi bo odločalo tožilstvo.