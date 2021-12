V avtu posmrtni ostanki

Vsi so ju poznali, njuno izginotje je pretreslo ves kraj, pripovedujejo domačini Sparte v ameriški zvezni državi Tennessee. Na dnu reke Calfkiller so potapljači pred dnevi odkrili osebno vozilo pontiac grand am, ki naj bi bilo v lasti 18-letne Erin Foster; ta je leta 2000 skrivnostno izginila skupaj z leto dni mlajšim Jeremyjem Bechtelom.

V avtomobilu so tudi človeški ostanki, je policiji poročala potapljaška ekipa Jeremyja Beauja Sidesa, ki ima na youtubu priljubljeni kanal Exploring with Nug: raziskovalci se potapljajo po ameriških rekah in jezerih ter iščejo zanimivosti, tokrat pa so morda rešili celo odmeven primer! Na dnu Calfkillerja so tako opazili črnega pontiaca, poznejši pregled registrske tablice pa je potrdil, da gre za vozilo, ki je bilo v lasti pogrešane Fosterjeve. DNK-analiza bo potrdila, čigavi so posmrtni ostanki, a dvomov, da gre za izginula najstnika, tako rekoč ni več.

21 let so ju iskali.

Družini se bosta končno lahko poslovili, povedo krajani, ki so ob izginotju pred več kot dvema desetletjema pokazali izjemno solidarnost in z obsežno akcijo prečesali ves kraj in okolico. A Jeremyja in Erin ni bilo nikjer, kakor da bi se ugreznila v zemljo. Očitno sta bila vseskozi na dnu reke, kaže novo odkritje, užaloščeni starši pa povedo, da so kljub verjetnosti, da otroka nista več živa, vendarle upali, da se bosta nekoč vrnila domov. »Zdi se, kakor da bi ga izgubil še enkrat,« je povedal Jeremyjev strti oče Ron, ki se z družino že pripravlja na slovo.

Odkritje je bilo pretresljivo tudi za može postave, večina, ki jih zdaj sodeluje pri primeru in raziskuje vzrok tragedije, jih je namreč obiskovala srednjo šolo skupaj s pogrešanima.