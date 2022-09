V avtu našli mrtvo deklico(2): več kot sedem ur je bila zaprta

2-letno deklico so našli mrtvo na zadnjem sedežu avtomobila v New Jerseyju, potem ko naj bi jo tam pustili več kot sedem ur na posebej vroč poletni dan, poročajo ameriški mediji. Otroka so našli v avtu, parkiranem pred hišo v okrožju Franklin, so za NBC New York povedali policijski viri.

Sosedje so povedali, da starši niso vedeli, da je otrok v avtu in dodali, da so slišali krike, ko so jim policisti povedali grozljivo novico.

»Kako se to lahko zgodi? Kako pozabiš otroka? Mislim, da smo vsi pozabljivi, toda kako pozabiš otroka? Res ne vem,« je dejal eden od sosedov.