V avtomobilu naj bi se predajala strastem, a to ju je očitno stalo življenje

Portal Daily Star poroča o tragični zgodbi, ki se je zgodila v brazilskem mestu Venda Nova do Imigrante. Nek moški in ženska, ki sta bila skupaj približno pol leta, naj bi se domnevno ljubila v vozilu, ki je bilo parkirano na vzletišču za zmajarje, nato pa je vozilo zgrmelo s približno 400 metrov visoke pečine.

Po pisanju omenjenega medija so par kasneje našli popolnoma gol. Policist Alberto Roque Peres je povedal, da ni bilo nobenih znakov nasilja na prizorišču oziroma na telesih, tudi osebe, ki so ju imele rade, so imele glede njunega razmerja za povedati lepe stvari. Preiskovalci sumijo, da je gibanje para v vozilu, ki je bilo parkirano, povzročilo to, da sta zgrmela v globino.

Kot še piše Daily Star, je ženska, ki je umrla, za seboj pustila hčerko in sina iz prejšnjega razmerja.