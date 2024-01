V Avstriji prijeli Slovenca, osumljena preprodaje drog

Na podlagi anonimne prijave je avstrijska policija v Beljaku blizu meje s Slovenijo v soboto aretirala dva Slovenca, ki sta osumljena preprodaje drog. Pri sebi sta imela 220 gramov heroina in 65 gramov kokaina. Vrednost zaplenjene količine drog na ulici znaša več kot deset tisoč evrov.

Moška, stara 18 in 24 let, naj bi drogo prodajala na območju beljaškega gozdnega pokopališča. Po navedbah policije je starejši osumljenec kaznivo dejanje priznal in so ga odpeljali v zapor v Celovcu, medtem ko so mlajšega izpustili.