V Avstriji nova smrtna žrtev plazov

Serija snežnih plazov v Avstriji je v petek in danes zahtevala tri življenja. Žrtve so bili večinoma smučarji, ki so se podali na strmine izven označenih prog. Avstrijske oblasti svarijo, da je tovrstno početje izredno nevarno in pozivajo k previdnosti, saj je nevarnost snežnih plazov velika v večjem delu države.

»V Kaltenbachu se je danes zaradi plazu smrtno ponesrečil ljubitelj zimskih športov,« je povedal predstavnik policije, ki pa ni želel posredovati nobenih informacij o okoliščinah nesreče v alpski vasici.

Šlo naj bi za 17-letnega državljana Nove Zelandije, ki je smučal zunaj označenih prog.

V petek umrl Kitajec

V petek je v snežnem plazu v letovišču Soelden umrl 32-letni Kitajec, ki naj bi prav tako smučal izven urejenih prog, tretjega moškega pa so našli mrtvega danes v kraju Kleinwalsertal v avstrijski zvezni deželi Predarlska, potem ko so ga v petek razglasili za pogrešanega.

V zvezni deželi Predarlska in na Tirolskem sta intenzivno sneženje in veter v zadnjih dveh dneh povečala nevarnost snežnih plazov, vendar pa četrta stopnja nevarnosti na petstopenjski lestvici številnim ni preprečila, da bi zapustili označena smučišča.

Pristojni organi ljubitelje zimskih športov pozivajo k previdnosti, saj je nevarnost snežnih plazov velika v večjem delu Avstrije. Opozarjajo, da je smučanje zunaj urejenih prog smrtno nevarno, razmere v gorah pa so zelo zahtevne tudi za najbolj izkušene.