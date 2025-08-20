DEKLICA NI KAZENSKO ODGOVORNA

V Avstriji 12-letno dekle v operacijski dvorani zvrtalo luknjo v lobanjo pacienta

Vložena je obtožnica za kirurginjo zaradi sodelovanja hčere pri operaciji.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Depositphotos
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Depositphotos

STA, A. G.
20.08.2025 ob 19:01
20.08.2025 ob 19:01
STA, A. G.
20.08.2025 ob 19:01
20.08.2025 ob 19:01

Poslušajte

Čas branja: 1:24 min.

V Avstriji naj bi nevrokirurginja svoji hčeri lani dovolila sodelovanje pri operaciji. Po navedbah tožilstva v Gradcu je tedaj 12-letno dekle v operacijski dvorani zvrtalo luknjo v lobanjo pacienta. Proti zdravnici in še enemu kirurgu, ki je sodeloval pri posegu, so vložili obtožnico zaradi povzročitve telesne poškodbe, poročajo avstrijski mediji.

Pacient je bil 33-letni kmet, ki so ga po gozdarski nesreči januarja lani urgentno operirali v kliniki v Gradcu. Kljub domnevni udeležbi deklice je poseg potekal brez zapletov, je poročala tiskovna agencija APA, ki se sklicuje na navedbe vodstva bolnišnice.

Deklica ni kazensko odgovorna

Na kliniki so potrdili, da je bila deklica med operacijo prisotna na nevrokirurškem oddelku. Po navedbah anonimnega vira je 12-letnica tudi aktivno sodelovala pri operaciji, in sicer naj bi samostojno zvrtala luknjo v lobanjo. Deklica ni kazensko odgovorna.

Datum sojenja kirurgoma še ni določen. V primeru obsodbe jima grozi zaporna kazen do enega leta ali za do 720 dni globe.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Avstrija zdravnik operacija deklica pacient sojenje

Priporočamo

Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«
Grožnja, ki se počasi širi: Evropa ruši rekorde, ki si jih nihče ne želi
Groza v Rovinju: na plaži truplo, okrog njega pa dopustniki, kot da nič ni (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)
Barbara Čeferin o zakonu z enim najvplivnejših Slovencev: »Na trenutke je lahko burno«
Grožnja, ki se počasi širi: Evropa ruši rekorde, ki si jih nihče ne želi
Groza v Rovinju: na plaži truplo, okrog njega pa dopustniki, kot da nič ni (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.