V Alpah zmrznili Martina in Paola (VIDEO)

Visoko v Alpah, na približno štirih tisočakih, se je zgodila tragedija. V bližini italijansko-švicarske meje sta zmrznili mladi alpinistki, 29-letnain 28-letna. Gorskim reševalcem iz regije Aoste je uspelo rešiti 27-letnega, ki je bil z njima. Odpeljali so ga v švicarsko bolnišnico. Utrpel je hipotermijo in ozebline.Trojica se je nahajala na najvišjem vrhu Dufourspitze na višini 4630 metrov. Reševalna akcija se je začela kot iskalna. Trojica je v soboto popoldne prvič poklicala na pomoč, nato pa do večera, ko jim je spet uspelo priklicati pomoč, ni bilo o njih ne duha ne sluha. Med izjemno težko reševalno akcijo, ki so jo oteževale ekstremne vremenske razmere, so jih našli na italijanski strani Vincentove piramide malo pod vrhom. Okoli 21. ure je bilo za mladi alpinistki prepozno. Ena je umrla nekaj minut za tem, ko so do njih prišli reševalci, druga pa, ko so jo pripeljali do koče.