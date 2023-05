Uvedli preiskavo zoper mater dečka, ki je ubil 10 ljudi. To je najvišja kazen, ki jo lahko doleti

Vsak dan na plano prihajajo nove podrobnosti preiskave o masarkru v Srbiji, v katerem je bilo ubitih 9 otrok in varnostnik. Srbski mediji poročajo, da je policija uvedla preiskavo še proti dečkovi mami M. K. Grozila naj bi ji zaporna kazen do tri leta, če ji dokažejo, da je sina zanemarjala in zapostavljala.

Tožilstvo je na beograjsko policijo naslovilo zahtevo za zbiranje podatkov in zaslišanju osumljene M. K. in za razgovor s pedagogom in psihologom, zaposlenim v osnovni šoli Vladimirja Ribnikarja. Center za socialno delo ima nalogo oceniti delovanje družine dečka ubijalca in o tem tožilstvu napisati poročilo. Med drugim zahtevajo tudi informacije o tem, ali je to družino mogoče najti v evidencah te ustanove že od prej.

Če ji dokažejo krivdo

Odvetnik Radomir Munižaba je za portal Blic pojasnil, od česa je odvisno, kako visoko kazen bi dobila mater, če bi ji bila krivda dokazana. Če bi ji dokazali, da je zanemarjala svoje starševske dolžnosti, ji preti 3 leta zapora. Vendar le v primeru, da je grobo zanemarjala dolžnosti skrbi in vzgoje mladoletnika ter mu ni zagotavljala pogojev za razvoj. Po njegovem mnenju mater ni kazensko odgovorna, če uspe preprečiti deviantno obnašanje, omogočiti otroku šolanje in sprejetje moralnih in družbenih norm.

O tem, kakšna kazen, bo morebiti doletela mater dečka Koste, bodo odločili po tem, ko bo tožilstvo v roke dobilo poročilo centra za socialno delo.

Kaj očitajo očetu

Spomnimo, da je v priporu tudi oče dečka K. K., ki mu očitajo hudo kršitev zoper splošno varnost, za kar je maksimalna možna kazen 12 let za rešetkami.

Starša sta se doslej razglašala za nekriva sinovih dejanj. Včeraj pa smo poročali o pismu ene izmed mamic, ki ji je njun sin ubil hčerko. Sporoča jima, naj se ne skrivata več za neresnicami in naj se jim opravičita. Več o tem preberite tukaj.