Utonili zaradi selfieja

Še ena absurdna tragedija odmeva po Indoneziji, spet jo je zakrivila želja po dobrem selfieju: 14-članska družina se je stisnila na rob pomola, da bi za spomin ustvarila fotografijo, a se je lesena struktura pod njihovo težo nenadoma zrušila. Vsi so zgrmeli v vodo: večina se jih je rešila, peterica neplavalcev, med njimi je bil najmlajši star 17 let, pa je utonila.Zaradi pozne ure na priljubljenem turističnem območju ob jezeru Kandi v zahodni Sumatri ni bilo drugih obiskovalcev in tudi varnostniki so že zapustili delovna mesta, reševalci, ki so pozneje pogrešane potegnili na suho, so lahko le še potrdili smrt ponesrečencev. Preiskava dogodka še poteka, pristojni inšpektorji bodo tudi preverjali varnost turistične točke.Podobna tragedija se je zgodila pred štirinajstimi dnevi, prav tako v Indoneziji, ko se je na umetnem jezeru na Javi prevrnila turistična ladjica: devet ljudi je utonilo, potem ko so popadali v vodo med spodletelim fotografiranjem na premcu.Tja se je zgrnilo kar dvajset potnikov, ladjica pa seveda ni vzdržala neenakomerne porazdelitve teže. Med devetimi žrtvami so bili tudi štirje otroci. Izkazalo se je, da je bilo na plovilu več potnikov, kot je bilo dovoljeno, ladjo pa je krmaril komaj trinajstletni deček.