Ustrelila svoje štiri hčerke, opisala, kje bodo našli trupla, užaloščeni mož pa: »Moja žena ni bila pošast«

Iz ZDA poročajo o grozljivi tragediji. Tranyelle Harshman (32) iz ameriškega mesta Byron v zvezni državi Wyoming je ubila svoje tri hčere in četrto hudo ranila, nato pa naredila samomor.

Njen mož Cliff Harshman je dejal, da poskuša razumeti dejanja svoje žene, ki se je po njegovih besedah ​​borila z duševno boleznijo. »To presega vse, kar si lahko predstavljam,« je Cliff povedal za KTVQ.

»Sploh ne vem, kako naj to razložim. Tako sem jezen nanjo,« navaja Independent. »Ljudje ne razumejo, da duševna bolezen ni le moč volje,« je nadaljeval.«

»Moja žena ni bila pošast«

Harshman je povedal, da se je njegova žena zdravila zaradi duševnih težav in pojasnil, da se spopada s posttravmatsko stresno motnjo in poporodno depresijo.

»Moja žena ni bila pošast. To je tako nenavadno. Neverjetno je, kaj se je zgodilo. Čeprav sem jezen nanjo, jo še vedno ljubim – in tudi njo sem izgubil.«

Opisala, kje bodo policisti našli trupla

V nepredstavljivi tragediji je izgubil dvojčici Brooke in Jordan ter devetletno pastorko Brailey. Druga Harshmanova pastorka, sedemletna Olivia, je preživela, vendar je utrpela hudo poškodbo možganov in se trenutno bori za življenje v lokalni bolnišnici.

Potem ko je streljana na otroke se je Harshmanova ustrelila. Poklicala je 911 in povedala, da so bili njeni otroci ustreljeni in verjame, da so mrtvi, so sporočili iz urada šerifa. Med pogovorom z dispečerji je opisala, kje bodo policisti našli trupla. »Dva otroka sta zgoraj v posteljicah, medtem ko sta druga dva otroka spodaj v skupni spalnici,« je dejala. Nao je napovedala, da se bo ustrelila in da jo bodo našli v spalnici. Dispečerji so jo poskušali obdržati na zvezi do prihoda policije, a je rekla, da ne more čakati in da je prepozno. Dan kasneje je umrla v bolnišnici.